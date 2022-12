Quem são as mães dos filhos de Pelé? Entenda a família do Rei

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há quase um mês. O Rei do Futebol vem passando por tratamento de complicações de um câncer no cólon e, por isso, não conseguiu passar o Natal em casa. Assim, ele teve a companhia de cinco dos sete filhos no hospital.

De todos os herdeiros, seis estão vivos e são frutos de três relacionamentos diferentes. Destes, dois viraram casamentos. Pelé também era pai de Sandra Regina, que morreu em 2006, vítima de câncer. Hoje, o ex-jogador é casado com a empresária Marcia Aoki, de 57 anos, com quem trocou alianças em 2016 e não teve filhos.

Entenda a família:

Rosemeri dos Reis

O primeiro casamento de Pelé foi com Rosemeri dos Reis, em 1966. O matrimônio durou até 1978 e gerou três filhos: Kely (55 anos), Edinho (52) e Jennifer (43).

A mais velha é a mais ativa em relação à saúde do pai, e tem atualizado sobre o estado de saúde do pai desde o início da internação, no fim de novembro. Edinho é ex-goleiro e, hoje em dia, trabalha como técnico do Londrina. Já Jennifer vive de maneira bastante discreta e é a única dos herdeiros vivos de Pelé que não esteve no hospital – ao menos, nas fotos postadas pela família.

“O primeiro relacionamento sério que me fez querer começar uma família realmente foi quando conheci a Rose aqui em Santos. Eu tinha um pouco de timidez, mas depois fiz amizade com o pai dela. Para ficar amigo dele, eu falava: ‘se ela quiser que eu limpe os sapatos, eu limpo’. Aí tive mais amizade com a família e a gente se casou. Casei porque gostava e era jovem, mas aquela coisa, aquela paixão de loucura… isso realmente não teve”, disse Pelé em entrevista ao documentário na Netflix que leva seu nome.

Anisia Machado

Anisia Machado era empregada doméstica e se envolveu com Pelé em 1963. Na época, ele já namorava Rosemeri. Do relacionamento, nasceu Sandra Regina, filha que o Rei do Futebol não reconheceu e com quem viveu episódios controversos fora dos gramados.

Apesar de Sandra provar que era filha do ex-jogador, com um exame positivo de DNA, Pelé chegou a dizer que não queria se aproximar da filha e criticou a demora dela para exigir o reconhecimento de paternidade. Em 1996, a Justiça concedeu a ela o direito de incorporar o sobrenome Arantes do Nascimento.

”Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço”, disse na época, segundo o G1.

Sandra morreu em 2006, aos 42 anos, um ano após descobrir um câncer de mama. O ex-jogador não esteve presente no velório. Uma coroa de flores foi enviada pelas “Empresas Pelé” – e Anisia ordenou que o ornamento fosse retirado do local. Oito anos depois, em 2014, a aposentada morreu, também vitimada por um câncer.

Lenita Kurtz

A fisioterapeuta Flávia (54 anos) é fruto de uma relação extraconjugal do Rei do Futebol com a administradora gaúcha Lenita Kurtz. O relacionamento aconteceu em 1969, já em meio ao casamento de Pelé com Rosemeri.

Flávia conheceu Pelé em 1994, mas só foi reconhecida publicamente em 2002, aos 34 anos, após exame de DNA. Diferente de Sandra, a fisioterapeuta tem um bom relacionamento com o pai. Inclusive, tem acompanhado Kely na batalha do ex-jogador na luta contra o câncer.

Assíria Nascimento

O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria Seixas, entre 1994 e 2008. Na época, o Rei do Futebol já estava aposentado. Os dois tiveram os gêmeos Joshua e Celeste, hoje com 26 anos.

A artista também é mãe de Gemima, que permanece bastante próxima ao ex-jogador e acompanha o ex-padrasto no hospital.