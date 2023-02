Queridinha dos baianos: como aproveitar um final de semana em Buenos Aires

O calor do verão de Salvador pode ser comparado com o de Buenos Aires nessa época do ano. Além do solzão, o calor humano, muitas opções com culinária apimentada e uma vida noturna agitada são algumas das características que podem fazer o soteropolitano ficar mais à vontade na capital argentina.

No final de janeiro, a Gol convidou o CORREIO para fazer uma tour por Buenos Aires, viajando no voo direto entre Salvador – Argentina pela companhia aérea, saindo da capital baiana sempre aos sábados.

Um final de semana na capital dos hermanos pode parecer pouco tempo, mas dá para aproveitar e curtir muita coisa. A primeira parada foi no Restaurante Puerto Cristal, em Puerto Madero. Todas as comidas são acompanhadas pelos melhores vinhos argentinos que, em sua maioria, são Malbec – seco e ideal para carnes e frutos do mar.

O local é ‘chique’ e bem requisitado, acessível para quem está disposto a gastar um pouco a mais para comer bem à noite. A recomendação é pedir uma seleção de frios para a entrada, um risotto Nero Di Sepia (com camarões e mexilhões) como prato principal e, para sobremesa, um bom brownie. Para ter um jantar completo, a pessoa terá de desembolsar cerca de 10 mil pesos, na cotação atual, por volta de R$ 150 por pessoa.

Comidas especiais do restaurante Puerto Cristal, em Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Mas nem só de comida se vive Buenos Aires. A cidade é recheada de histórias, como a do rosto de Eva Péron em um dos prédios mais altos, no edifício do Ministério da Saúde e do Desenvolvimento. A vice-presidente Cristina Kirchner, quando ainda era presidente, mandou fazer o desenho do rosto da artista no prédio, dando origem assim a um dos pontos turísticos mais visitados de Buenos Aires.

A cantora foi uma das mais respeitas e odiadas do país, principalmente após casar com o ex-presidente Juan Domingos Perón. Vendo a homenagem, dá para lembrar da pintura de rostos de famosos na região da Barra – Bell Marques, Claudia Leitte, Lázaro Ramos, Ivete Sangalo, Pitty, Popó são alguns dos retratados, entre outras personalidades essenciais para a capital baiana.

Em frente ao edifício, fica o Obelisco, inaugurado em 1936, e um dos pontos turísticos mais famosos da cidade.

Obelisco e desenho de Eva Perón, em Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Não tão longe dali, é possível visitar a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, onde o papa Francisco foi Arcebispo de 1998 até a sua consagração como Sumo Pontífice, em 2013. O templo religioso chama a atenção pelos detalhes em ouro, o chão todo ladrilhado, além de ser bem parecido com algumas igrejas de Salvador, como a do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Na região da Defensa, em San Telmo, chama atenção uma fila imensa, em busca de uma foto com a estátua de uma famosa personagem: Mafalda, criação do cartunista Quino, ao lado dos amigos Susanita e Manolito.

Ainda San Telmo, uma feirinha bastante movimentada leva o público para um dos lugares mais interessantes, o Zanjón de Granados. O imóvel foi comprado em 1985 por Jorge Eckstein, para ser restaurado e virar um grande restaurante, mas durante a escavação, túneis foram descobertos. 20 anos depois, o empresário decidiu deixar a ideia do restaurante e fundou o museu de Zanjón de Granados, um dos mais visitados de Buenos Aires.

Zanjón de Granados e Mafalda em San Telmo (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

San Telmo lembra a Rua Chile, em uma versão mais arrumada, com turismo em alta e respeito ao público LGBTIQIA+. O bairro tem também o Mercadão de San Telmo, a Feira de São Joaquim deles, que oferece muitas comidas típicas, cerveja e, claro, lojas de doce de leite tradicionais de Buenos Aires. Nos mercadões, um pote de doce de leite é vendido por 350 pesos, cerca de R$ 5.

Mercado de San Telmo, Bueno Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Se a fome apertar, há diversos restaurantes e lanchonetes pelos pontos turísticos. No entanto, a recomendação para quem quer um bom bife suculento, pizza para a entrada e uma cerveja vermelha típica argentina, é o restobar Nápoles. O ambiente surpreende com o visual bem despojado, dentro de um antiquário, com sofás antigos, carros no meio do restaurante, além de cadeiras de barbearia que são assentos para almoços. Entrada, prato principal e sobremesa também saem por R$ 150. O valor pode variar caso queira vinhos ou cervejas artesanais de acompanhamento.

Restaurante Nápoles, em Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Em seguida, para quem gosta de conhecer mais lugares turísticos, é necessário “bater perna” no Caminito, um museu a céu aberto com as características parecidas com a do Pelourinho: casas coloridas, camelôs querendo vender seus objetos, muito restaurante e lanchonete, além dos locais “instagramáveis” ideais para aqueles que amam tirar foto. Em determinados locais, é possível assistir um show de tango ao ar livre, gratuito para quem estiver passando e pago para quem estiver em algum bar.

Caminito e os tangos em bares no bairro turístico (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

À noite, a recomendação para jantar é o restaurante oriental Niño Gordo, que fica em Palermo Soho, um dos bairros mais bonitos e boêmios de Buenos Aires (necessário fazer reserva, caso vá com mais de 4 pessoas). No cardápio, há muita pimenta, mas quem está acostumado com a pimenta no acarajé, não ficará inibido com mais uma pitadinha de ardência. Tem cerveja, mas o carro chefe são os vinhos, como sempre. O menu pode variar entre 7 a 10 mil pesos (R$ 100 a R$ 150).

Restaurante oriental Niño Gordo, em Palermo Soho (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

2° dia

Logo nas primeiras horas da manhã, a guia turística do Visit Argentina mostra a arte de rua em alguns bairros da cidade. Ainda em Palermo Soho, os proprietários procuram os artistas para fazer desenhos diferentes nas casas. Coloridos, minimalistas, para mostrar o orgulho LGBTQIA+.

Grafites feitos por artísticas plásticos de Buenos Aires em Palermo Soho (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Para aqueles que amam leitura e arquitetura, a livraria El Ateneo, localizada na Avenida Santa Fé, é famosa pela beleza. O local era um antigo teatro, bem conservado e virou nos anos 2000 a segunda livraria mais bonita do mundo, segundo o The Guardian. Os preços são variados, típicos de livrarias mais “elitistas”, mas a visita compensa nem que seja apenas para apreciar o espaço.

Livraria que era teatro, em Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Na hora do almoço, a dica é o restaurante Il Materello, em Palermo Soho, só de comida italiana. No local, uma parede cheia de vinhos, ambiente fresco e atendimento rápido. De entrada, uma burrata com rúcula para iniciar os trabalhos. Em seguida, recomenda-se um bom tortelli, uma massa especial com recheio de espinafre e queijo parmesão gratinado. Caso ainda consiga comer mais, há um tiramisù de sobremesa. O almoço completo fica 10 mil pesos, cerca de R$ 150.

Restaurante Il Materello com estante de vinhos malbec e carbenet (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Restaurante e comidas do Il Materello (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Não seria interessante ir a Buenos Aires e não conhecer o tradicional tango. Localizado em Cerrito, no centro da cidade, o Tango Porteño é um dos espaços para a dança mais visitados e respeitados. É necessário fazer uma reserva com antecedência. Às 20h30, o jantar começa a ser servido, com entrada, prato principal e a sobremesa chega na hora da apresentação, que começa por volta das 22h.

Para os interessados, é importante observar os valores de acordo com a época do ano. No verão, em 2023, há divisões:

Plateia: Jantar + show + bebidas: $ 20, 500,00 (R$ 562,93 na cotação atual)

Executivo: Jantar + show + bebidas: $ 22 500,00 (R$ 617,85)

VIP: Jantar + show + bebidas: $ 27,500,00 (R$ 755,15)

Preferencial: Show + bebidas: $ 12,300 (R$ 337,76)

Promocional: Show: $ 7,500,00 (R$ 205,95)

Tango Porteño, um dos mais tradicionais de Buenos Aires (Foto: Brenda Viana / CORREIO)

Troca de dinheiro

O peso argentino continua em queda. No entanto, é preciso saber quais os locais mais apropriados para a quantidade que os baianos estão querendo gastar. A moeda brasileira estava avaliada em 65 pesos na época da viagem, mas há a possibilidade de baixar à medida que as semanas de verão vão passando.

Para fazer a troca, há vários serviços do Western Union, conhecido no mundo inteiro por transferências internacionais. No entanto, as grandes filas podem atrapalhar o passeio. A opção mais rápida é fazer a troca com os cambistas e em pequenos câmbios no Caminito, que pode está com um valor baixo, de acordo com a época da viagem.

A dica é sempre usar os pesos argentinos do que os cartões de crédito, principalmente porque em alguns locais não são aceitos os cartões, nem Pix – por mais que tenha alguns estabelecimentos que recebem pagamentos por Pix.

Dicas extras:

– Há restaurantes que são mais caros, então recomenda-se que observe os valores antes de pedir;

– O calor é bastante parecido com o de Salvador, mas ainda tem um clima mais seco, a ponto dos lábios ficarem rachados e dificuldade para respirar. Protetor labial, protetor solar e sempre uma garrafinha de água;

– Um final de semana é bom, mas para conhecer mais de toda Buenos Aires e suas histórias, é recomendado ficar cinco dias.

Conexão para Buenos Aires

A Gol tem uma parceria com a Visit Argentina, que é voltada para conhecimento e descobertas, além de muita comida. Para Natália Pizzoni, coordenadora do mercado Brasil da Inprotur do governo de turismo de Buenos Aires, a demanda de voos para Salvador, saindo da Argentina, se intensificou após os argentinos descobrirem as praias baianas.

“Aqui nós não temos praias tão lindas quanto vocês, sempre tentamos ir para lá. Amamos o Brasil há muitos anos e o Nordeste, acho que é um dos lugares mais lindos do país. Salvador, os baianos, nós gostamos do calor de vocês, da educação e como recepcionam os argentinos. O amor pela Bahia aumentou ainda mais nesse verão e as praias são lindas, somos apaixonados pela água quente. Então, quando os argentinos descobriram o Porto da Barra, ficaram apaixonados e virou um telefone sem fio, todos querem ir”, elogia.

Sobre o voo direto Salvador – Buenos Aires, retomado pela Gol em dezembro de 2022, a coordenadora acredita que a opção é a melhor para evitart o cansaço, permitindo que o viajante já chegue pronto curtir a noite boêmia de Buenos Aires. “Facilita muito essa conexão direta, porque o voo é mais barato e o tempo menor. Após a pandemia, a gente começou a entender que uma das coisas que mais tem valor é o tempo. Então, aproveitar o voo de 4, 5 horas, chegar e já para jantar ou curtir os bares daqui, é ótimo!”.

Já para Nicolas Fresco, assessor de imprensa da Inprotur, os nordestinos estão escolhendo Buenos Aires para turismo com mais frequência desde a diminuição dos casos de covid-19. Com o voo direto, para ele, também o turismo na Argentina vai aumentar em 2023. “Acho que é importante ter essas conexões, porque o Brasil é o nosso principal mercado turístico. A gente pode captar os mercados do restante do país, não só do sul. Salvador, Recife, e isso vai ajudar a incrementar o mercado em nosso país”, explica.

Ele exalta a capital baiana: “Salvador tem uma boa fama com sua música e comida. A cultura, a dança, capoeira, a mistura da Bahia é uma grande atração. As praias, obviamente, estão sempre em primeiro lugar para o turismo argentino”.

Voo GOL:

O voo direto sai sempre aos sábados do Aeroporto Internacional de Salvador, por volta das 15h, e chega ao Aeroparque Jorge NewBery em torno de 20h, sem escala em nenhum outro estado, realizando a viagem com mais conforto e segurança aos passageiros.

Além da capital baiana, há também outras cidades do Nordeste que ganharam o voo direto com o jato Boeing 737-800, cuja capacidade é de 176 passageiros em trajetos internacionais, como Maceió, Natal e João Pessoa. Os voos são semanais aos sábados e volta aos domingos. O turismo entre Buenos Aires e o Nordeste já está no calendário dos argentinos há alguns anos.

Os valores para o voo Salvador – Buenos Aires variam a partir de R$ 3.730,49, caso seja direto, ou R$ 2.883,60, se quiser parada. Dentro da aeronave, o passageiro pode desfrutar de um bom almoço e ainda lanche da tarde, sem contar com o tradicional cafezinho que os brasileiros não dispensam após o almoço.