Rafa Kalimann perde carro em estacionamento: “Essa arte eu domino”

Rafa Kalimann passou por um perrengue na noite da última terça-feira (27/12). A influencer e ex-BBB gravou uma sequência de stories no Instagram, revelou que não estava encontrando o carro no estacionamento e contou, ainda, que isso é comum.

“A arte de perder o carro no estacionamento, essa arte eu domino porque a pessoa não lembra de decorar ou de tirar uma fotinha da onde deixou o carro”, pontuou Rafa.

A influenciadora ainda comentou que foi embora sem o automóvel após uma caça mal-sucedida. “Eu vou embora de Uber e depois venho buscar o carro”, explicou Rafa Kalimann. Entretanto, após um tempo procurando, dessa vez ela encontrou o carro.

“Eu estou atrasada para a terapia, meu Deus do céu vai dar certo!”, completou.

Rafa Kalimann como atrizA apresentadora receberá uma nova oportunidade nas novelas da TV Globo. Após participar de Rensga Hits!, do Globoplay, a ex-BBB foi escalada para o elenco de Vai na Fé, em janeiro de 2023 e contracenará com o namorado José Loreto no folhetim.

Assim como aconteceu na produção do streaming, a participação de Kalimann será pontual, em apenas alguns capítulos. A intenção é estabelecer a influenciadora como uma figura mais constante como atriz nas novelas da Globo, visto que a experiência como apresentadora não agradou muito o público da emissora.