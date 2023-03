Raio-X: Os jogadores do Vitória em alta com o técnico Léo Condé

Reformulação é a palavra da vez na Toca do Leão. Depois dos fracassos do Vitória no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a diretoria rubro-negra já sinalizou que o elenco será reformulado para a disputa da Série B do Brasileiro. O time estreia no torneio em 15 de abril, contra a Ponte Preta, e o retorno à elite do futebol nacional é o principal objetivo da temporada.

Ao longo dos primeiros três meses do ano, alguns jogadores perderam espaço no time. Casos do goleiro Dalton, do lateral João Lucas, do zagueiro Dankler e até do centroavante Léo Gamalho, principal contratação da temporada. Apesar da crise que o clube enfrenta dentro das quatro linhas, alguns atletas se destacam por terem ganhado a confiança do técnico Léo Condé.

Uma análise do onze inicial nos oito jogos comandados pelo novo treinador permite identificar quais foram os atletas que devem começar a intertemporada forçada com mais moral nos treinamentos. Destaque para as escalações no empate em 1×1 com o Bahia, na Fonte Nova, e na vitória por 2×0 contra o Ceará, no Barradão.

Os dois últimos jogos do time, ambos pela Copa do Nordeste, agradaram a Léo Condé. “Eu acredito que nos dois últimos jogos a gente já teve uma postura muito boa dentro daquilo que a gente pensa. Passei por isso no Sampaio Corrêa, mas depois de um início ruim a gente brigou pelas primeiras posições na Série B. Espero que no Vitória a gente possa repetir esse feito com um final feliz. Acredito que começamos a encontrar um caminho. Não só pelos resultados, mas pela postura nos jogos”, avaliou o treinador.

Após o jogo da última quarta-feira (8), Léo Condé elogiou não apenas o time coletivamente, mas também alguns jogadores individualmente. Lucas Arcanjo foi um deles. “O Vitória tem um grande goleiro que é o Lucas, estou impressionado”, pontuou. O prata da casa voltou a ser titular três jogos antes da chegada do treinador à Toca. Foi mantido no time apesar da pressão das eliminações e se destacou nos últimos dois jogos. Hora apropriada para crescer de produção, já que Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi contratado para brigar pelas luvas.

Quem também tem moral é Zeca. Ele assumiu a lateral direita desde que chegou à Toca e foi titular em todos os oito jogos comandados por Léo Condé. Jogador da mesma posição, Railan também foi usado pelo técnico em todos os jogos, mas em dois deles saiu do banco de reservas. Foi até escalado como ponta, mas essa não é a ideia do treinador para ele. “Railan fez essa função e pode fazer isso também, mas a ideia inicial é utilizá-lo na lateral”, avisou o comandante rubro-negro.

O zagueiro João Victor ganhou espaços nos dois últimos jogos e a ideia do técnico é aumentar a confiança dele durante a intertemporada. “Hoje eu já tenho mais ideia do que a gente tem do elenco. Mas o que eu mais preciso agora é de tempo para treinar. Acho que consigo resgatar alguns jogadores. É o caso do João Victor, que fez uma grande Série B ano passado”, projetou Léo Condé.

Outro jogador que o técnico também tem como meta resgatar é o zagueiro Marco Antônio. Destaque na campanha de acesso à Série B no ano passado, o prata da casa de 22 anos perdeu espaço no time nesta temporada e só recuperou após a chegada de Léo Condé. Ele foi titular nos últimos dois jogos, mas atuando como volante, função que já tinha exercido na base. É nela que continuará sendo observado pelo treinador.

“Tem algumas questões para corrigir de posicionamento, mas com certeza é um atleta que pode executar essa função. Ainda mais com semanas de treinamento pela frente. Quem sabe ele pode ser esse jogador na frente da zaga. Ele tem ido muito bem”, elogiou Léo Condé.

Ainda falando do meio-campo rubro-negro, Léo Gomes é o jogador mais regular do setor. Capitão no Ba-Vi, o volante foi titular nos sete primeiros jogos do treinador e só ficou de fora contra o Ceará para ser poupado. No setor ofensivo, Osvaldo foi o atacante mais produtivo na era Léo Condé. Foram três gols marcados com o treinador. Santiago Tréllez e Thiago Lopes anotaram um cada.