Rezende comemora estreia com gol e destaca concorrência no Bahia

Titular durante a estreia do Bahia na temporada, o volante Rezende iniciou o ano da melhor forma possível. Contra a Juazeirense, na última quarta-feira (11), o camisa 5 marcou um dos gols no triunfo por 3×1. O feito foi comemorado por ele durante entrevista na manhã desta sexta-feira (13).

“Acho que foi uma estreia boa. Eu esperava fazer um jogo seguro, fazer o que eu venho fazendo nos treinos. Graças a Deus fui coroado com o um gol, mas o mais importante foi o triunfo da equipe”, disse ele, antes de completar:

“Uma importância muito grande, né?! Gol é um momento que todo mundo gosta. Eu fui agraciado com essa oportunidade e graças a Deus eu fiz”.

Depois de largar com o pé direito no Baianão, o Bahia mira agora o confronto com o Jacuipense, neste domingo (15), às 18h30, no estádio Valfredão, em Riachão de Jacuipe. Na partida, Renato Paiva poderá escolher por manter Rezende entre os titulares ou promover a estreia do uruguaio Acevedo, que está regularizado.

De acordo com Rezende, a disputa por posições no Bahia tem sido sadia e boa para o clube. Mas ele avisa que quer se firmar no 11 inicial ao longo da temporada.

“Vejo uma briga ali sadia, todo mundo trabalhando igual. O professor trabalha igual com todo mundo, sempre com muita intensidade. Quem ele optar, vai entregar o melhor para o clube”, disse.

“Acho que meu maior desafio é manter um ano de regularidade. Venho trabalhando forte para fazer um ano sem lesões e mais regular”, explicou.