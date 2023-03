Ratinho processa Ariadna após ser acusado de traição pela ex-BBB

Ratinho resolveu processar oficialmente a ex-BBB Ariadna após ela afirmar que o apresentador era responsável por traições nos bastidores do SBT. A frase “cara bem casado que se tranca com umas e outras no camarim”, dita pela modelo, foi determinante para a atitude do contratado da emissora de Silvio Santos.

O caso aconteceu em novembro de 2021, quando Ariadna escreveu a declaração em um perfil de fofocas. Na ocasião, a ex-BBB tomou partido na briga entre Anitta e Ratinho e disse a frase para ressaltar que o apresentador não devia criticar a cantora. Ela afirmou, também, ter visto o caso de traição.

“Só não posso falar nome, mas eu vi. Eu estava lá.”

Além de Ariadna, o Facebook também é alvo da ação. Ratinho entrou com o processo em janeiro de 2022. Em tutela de urgência, ele pediu a retirada da publicação da ex-BBB e que ela fosse impedida de tecer novos comentários sobre o assunto. Segundo o Em Off, Ratinho pede R$ 20 mil em indenização por danos morais.