Jovem mostra sua casa de “pobre premium” e Gil do Vigor reage: “Não é”

Uma jovem viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando a casa onde vive e que, segundo ela, seria de um PPP, ou “pobre premium plus”. Nas imagens, Rayssa Pierre faz um tour pela residência, mostrando a área interna e externa do imóvel, que inclui um enorme gramado com piscina.

Rayssa começa o vídeo falando de sua sala de estar: “Primeiro lugar tem um sofá retrátil que ele jura que é bonito. É confortável, mas é uma grande van estacionada na sala. Isso já puxa também para o hack com painel, porque a ideia do painel era ser do teto ao chão. Não um quadradinho que a televisão fica boiando lá no meio.”

Em seguida, a jovem exibiu sua televisão, falando que é “maior do que a noção”. “Tem uma regra da arquitetura que a televisão tem que estar a uma certa distância do sofá, mas para o pobre premium não”, afirmou Rayssa, ressaltando que o eletrodoméstico de sua casa é grande e bem perto do sofá.

Ao se referir a cozinha, a jovem mostrou um item que deveria ter na casa do “pobre premium”: a air fryer. Por fim, Rayssa mencionou a estrutura da casa. “Gesso no teto com um monte de spot de luz fica parecendo um consultório odontológico. Se a sua casa tem uma dessas coisas, você é um pobre premium sim”.

Nos comentários, os internautas disseram que a casa da jovem não tinha nada de pobre. Algumas pessoas, inclusive, falam que era melhor que casas de alguns ricos. Uma delas foi o ex-BBB Gil do Vigor, que comentou o vídeo em suas redes sociais: “Essa pessoa pode ser brega, ou qualquer outra coisa, mas pobre não é!”.

