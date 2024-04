Recaída? Nicole Bahls passa a Páscoa com o ex

Nicole Bahls surpreendeu ao aparecer ao lado do ex, Marcelo Viana, durante o feriado de Páscoa. A coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, a fotos em que a apresentadora posou, não só com o empresário, como com a ex-sogra.

Mas será que o ex-casal reatou a relação? Será que rolou uma recaída? Nós fomos atrás e descobrimos que não. Pois é, caros leitores. Nicole Bahls realmente passou a Páscoa ao lado do ex, mas apenas compareceu a um almoço “em família”, para a tristeza dos fãs desse namoro.

Nicole Bahls e Marcelo Viana

Nicole Bahls, Marcelo Viana e a ex-sogra Reprodução

Apesar disso, Marilza Viana, mãe de Marcelo Viana, parece torcer por uma reconciliação do filho com a ex-nora. Em uma rede social, a matriarca demonstrou felicidade ao estar na companhia de Nicole.

“Sábado com meus amores. Família, a base de tudo. Peço a Deus saúde e paz para todos meus filhos, netos, noras e meu querido marido”, escreveu ela.

Término de Nicole Bahls e Marcelo Viana Nicole Bahls revelou o término com Marcelo Viana no dia 10 de março. Nas redes sociais, ela informou a decisão. “O respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!”, disse.

“Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!”, destacou.

Bahls ainda demonstrou gratidão ao período que ficou ao lado do empresário: “Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre, ele é um homem incrível e eu sou muito grata por tudo que vivemos! Mas agora estamos em caminhos diferentes mesmo que ainda permanecemos no coração um do outro!