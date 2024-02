Receita do DF apreende R$ 600 mil em mercadorias irregulares na BR-020

Uma equipe de auditores da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal apreendeu duas carretas com mercadorias irregulares. O valor das mercadorias se aproxima de R$ 600 mil. A ação ocorreu na noite dessa sexta-feira (23/2), na BR-020.

De acordo com o órgão, as mercadorias foram consideradas em situação irregular porque não havia nota fiscal para uma das cargas e nota fiscal inidônea para as outras duas.

Os produtos apreendidos são:

• 20 mil garrafas de óleo de soja com nota fiscal inidônea;

• 22 mil kg de farinha de trigo com nota fiscal inidônea;

• 13,5 mil kg de alho sem nota fiscal.

A operação foi conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT) e contou com o trabalho de quatro auditores.

“A importância desse tipo de fiscalização rotineira é combater ferozmente a sonegação fiscal, além de proporcionar a sensação de risco àqueles que insistem em deixar de cumprir suas obrigações fiscais junto à Receita do DF, contribuindo positivamente para a manutenção de um ambiente de negócio concorrencial saudável, na medida que impede que maus contribuintes, que sonegam o imposto, venham a concorrer de forma desleal com aqueles que cumprem regularmente suas obrigações fiscais para com o DF”, reforça o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho.

Registre-se que os impostos recolhidos são utilizados pelo Estado como receitas tributárias aplicadas no desenvolvimento de políticas públicas (obras, educação, saúde, segurança, mobilidade, programas sociais etc.) e a atuação sistemática do Fisco tem por objetivo recuperar recursos que deixariam de entrar nos Cofres Públicos do DF.