Psiquiatra explica crise de pânico que Cara de Sapato teve no BBB23

O lutador Antônio Cara de Sapato que está confinado na casa do BBB23 passou por uma noite bem difícil na última terça-feira (17/01), após ter uma crise de pânico. Confinado há poucos dias, a pressão e o estresse do jogo pode estar afetando o atleta, que durante o episódio precisou ser acalmado por sua colega de confinamento, a médica Amanda Meirelles. A coluna LeoDias conversou com o médico psiquiatra Saulo Vito Ciasca para entender como surge e qual é o tratamento para os transtornos de ansiedade e de pânico.

“Transtorno ou Síndrome de Pânico é um quadro em que a pessoa tem ataques recorrentes, repentinos, súbitos de pânico e esses ataques geram transtornos, um prejuízo sócio-ocupacional e problemas para essa pessoa. Por conta dos ataques serem muito frequentes, a pessoa pode ter medo de ter novas crises e começar evitar situações no qual ela pode sofrer um novo ataque. Por exemplo, ela está dentro de um vagão de trem e sofre um ataque de pânico dentro desse vagão, aí fica com medo de andar de novo de trem ou de andar nesse vagão”, explicou Saulo Vito.

Sintomas“Os ataques de pânicos são crises intensas de ansiedade, que causam palpitações, tremores, sensação de mal-estar grande, tem gente que tem uma sensação de morte iminente, que fica com medo de enlouquecer, tem alguns quadros dissociativos, que são quadros que acontecem quando a pessoa começa a sentir que está tudo fechando dentro dela, ou que o chão está se abrindo, uma sensação de queda livre, isso tudo é o ataque de pânico que dura entre 15 a 30 minutos e que do mesmo jeito que veio vai embora”, completou o psiquiatra.

Segundo o especialista, o diagnóstico de ansiedade ou síndrome de pânico pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas o mais comum é começar ainda na adolescência, podendo se estabelecer com maior frequência entre 20 a 30 anos e 40 a 50 anos de idade e, assim como qualquer transtorno mental, qualquer pessoa pode ter.

Gatilhos Para Saulo Vito, pacientes com transtorno de pânico podem desencadear uma crise devido a gatilhos, porém a situação também pode surgir de forma repentina. “Muitas vezes a pessoa que tem um quadro de ansiedade e que vai juntando, juntando cada vez mais a ansiedade, ela pode estourar em um ataque de pânico, no sentido de que para algum lugar essa energia ansiosa vai precisar escoar. Então, se a pessoa por exemplo ela já não gosta de ficar em lugar muito fechado, e fica em lugar fechado, começa a hiperventilar, ela pode ter um ataque de pânico.”

“Tem crises que são do nada, eles não vêm tipo: ‘Aconteceu isso portanto eu fiquei ansioso’. Como é do nada, tem gente que vai parar no hospital achando que está infartando, achando que está passando mal, que vai morrer, que está acontecendo algo muito diferente no corpo e a pessoa fica com medo”, exemplificou.

TratamentoO médico ainda contou que existem tratamentos para a doença, podendo ser através de medicamentos ou de sessões de psicoterapia.

“O tratamento da síndrome de pânico é uma parte farmacológica e uma parte não farmacológica. A não farmacológica consiste em psicoterapia, a gente indica muito para o pânico a terapia cognitiva comportamental, porque tem muitas evidências interessantes de resultados legais, mas qualquer processo psicoterápico pode ser bem interessante para pânico. Na parte farmacológica, a gente usa sim alguns medicamentos para reduzir a ansiedade, esses são medicamentos que vão estabilizar algumas vias cerebrais, algumas vias de neurotransmissores, que nessa estabilização a gente consegue abaixar a ansiedade e a pessoa para os ataques de pânico”, disse.

“Tem tratamento, precisa procurar o psiquiatra para se ter certeza que realmente se trata de um ataque de pânico, para se ter certeza precisamos primeiro checar o coração e ver se tem algum outro problema que esteja causando esses sintomas, retirados as causas orgânicas aí que vamos para o diagnóstico de Transtorno de Pânico”, finalizou o especialista.

Ataque de Pânico no BBB23Nas redes sociais, a equipe do atleta explicou que essa não é a primeira vez que ele tem crise de síndrome do pânico e agradece a Amanda Meirelles por ajudar o companheiro de confinamento durante o episódio. Na edição do programa exibida na noite de quarta-feira (18), a emissora exibiu o momento que Amanda tenta acalmar o brother.

“Pra quem não sabe o Antônio, nosso Cara de Sapato, têm síndrome do pânico e já falou sobre esse assunto em entrevistas e em outras ocasiões. Um dos momentos que mais preocupava ele era justamente a hora de dormir, momento em ele sente mais, que temia que uma crise pudesse acontecer. Estamos falando de crise de ansiedade, não é o mesmo que estar ansioso. Se você sente esses sintomas, se passa por esses problemas procure ajuda médica e não passe por isso sozinho. Que sorte a nossa que a médica tava bem ali. E ali a doutora foi uma GRANDE AMIGA. Sem palavras pra agradecer a Amanda “, escreveu a equipe do atleta.

