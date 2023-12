‘Reconhecimento para alguém que quer resgatar a Bahia’, diz Leandro de Jesus após receber prêmio de destaque parlamentar

Foto: Divulgação

13 de dezembro de 2023

Após ser premiado como um dos destaques de 2023 como parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) agradeceu a confiança de todos os jornalistas que votaram para entregar ao bolsonarista a honraria no final do seu primeiro ano de mandato.

Leandro, que nos primeiros 11 meses de mandato também foi um dos mais assíduos no plenário, propondo discussões, apresentando mais de 60 proposições e denunciando descasos com o sistema público, recebeu 16 votos de profissionais de imprensa, empatando na primeira colocação do prêmio com o presidente Adolfo Menezes.

“Recebi com muita alegria. É uma satisfação perceber que as pessoas estão notando o nosso trabalho, mesmo aqueles que não acompanham a atuação da Direita. Agradeço a cada profissional da imprensa. Em 2024, buscarei elevar o nível, atuando de maneira mais enérgica ainda em defesa daquilo que acreditamos. Oro a Deus para que Ele nos dê saúde e sabedoria. Vamos trabalhar pela Bahia e pelo Brasil”, disse o conservador.

O deputado bolsonarista indicou em 2023 duas propostas de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), uma para investigar as invasões de terra na Bahia, e a outra para analisar contratos do plano de saúde dos servidores públicos, o Planserv. Além das CPIs, Leandro também apresentou propostas voltadas à proteção de valores conservadores, a exemplo do projeto de Lei que proíbe a homenagem a personagens comunistas e socialistas em esfera pública. Este projeto ganhou repercussão nacional em diversos sites de notícia.

A sua atuação levou o deputado a sair da Bahia para palestrar em outros estados, como foi no lançamento do Instituto Harpia Brasil, que ocorreu em Goiânia com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leandro também é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos na Casa legislativa, onde propôs discussões e denunciou outras situações.

