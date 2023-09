Recorde de calor é esperado no Centro-Oeste; Sul terá mais chuva

A terça-feira (26/9) continua quente nas capitais do Centro-Oeste, com expectativa de quebra de recordes no ano. Enquanto isso, na Região Sul, o risco é de chuva forte na maior parte do dia.

A onda de calor não dá trégua no Centro-Oeste, que sofre com uma massa de ar quente e seco. Os termômetros vão superar os 40°C em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As temperaturas de segunda-feira (25/9) já deram uma mostra desses números.

Em Cuiabá, por exemplo, foi registrada a temperatura de 42°C, às 15h – o recorde anterior tinha sido em 23 de agosto e 22 de setembro, com 41,8°C. Hoje, a cidade pode alcançar 43°C. Em Brasília, às 15h, os termômetros marcaram 34,8°C – no fim de semana, o índice tinha batido 33,9°C.

Existe uma chance de chuva no fim da tarde e início da noite no norte e leste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, bem como no centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul. Mas, segundo o site Climatempo, “essas pancadas de chuva acontecem em pequenas áreas e com curta duração”.

calor_termômetro

Inmet amplia alerta vermelho para onda de calor até terça-feira (26). Termômetro em Brasília marca 39º no sábado (23) Igo Estrela/Metrópoles

Roupas leves, feitas de tecidos que permitam o corpo transpirar, são as mais recomendadas

Calor no DF no dia 23 de setembro @igoestrela/Metrópoles

População usa sombrinha para se proteger do sol na região da Biblioteca Nacional, em Brasília

Onda de calor atinge Brasília e ao menos 11 estados Igo Estrela/Metrópoles

As principais recomendações da Defesa Civil para o período são para que a população evite a prática de atividades ao ar livre das 10h às 17h

Nada de calor na Região Sul O ar quente vindo do norte e uma queda de pressão atmosférica seguem fazendo com que a instabilidade no clima tome conta da Região Sul do Brasil. O risco é de chuva forte na maior parte do Rio Grande do Sul.

Em Santa Catarina, principalmente serra, sul e litoral, a expectativa é de dia nublado e com chuva.

E no Paraná, as precipitações são aguardadas no litoral. Em Curitiba e no interior, o sol deve aparecer na maior parte do dia, enquanto a chuva só dá as caras no fim da tarde.

Outras regiões No Sudoeste, o calor também predomina, com os 40°C aparecendo no interior de São Paulo e de Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. O norte do Rio de Janeiro e grande parte do Espírito Santo também terão sol forte. Entretanto, o litoral e o norte paulistas podem esperar um tempo mais nublado e até chuva no fim do dia.

Enquanto isso, no Nordeste, as temperaturas seguem altas, com muito calor e possibilidades muito baixas de chuva. Segundo o site Climatempo, temperaturas entre 38°C e 42°C devem ser registradas no interior do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia.

Por fim, no Norte, tem calor, mas também muita chuva. Isso por causa do ar úmido e quente estacionado sobre a região. Assim, todas as unidades da Federação podem esperar pancadas de chuva e raios à tarde e à noite, principalmente no oeste de Roraima e no centro, oeste e norte do Amazonas.

Só não chove mesmo no sul do Tocantins, no noroeste do Pará, bem como no centro, sul e leste e litoral do Amapá. Ali, o calor segue firme e o sol fica forte ao longo do dia.