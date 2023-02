BBB23: equipe lamenta desistência e fala sobre ansiedade de Bruno Gaga

A equipe de Bruno Nogueira, mais conhecida como Bruno Gaga, se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (17/2), após o agora ex-brother apertar o botão de desistência e deixar o BBB23.

“Seu sonho sempre foi estar no BBB para mudar a vida de sua família e mostrar a pessoa alegre, cheia de personalidade e contagiante que ele é. No entanto, os desafios, pressões e autojulgamentos desencadearam em Bruno crises de ansiedade e uma tristeza da qual ele nunca tinha lidado”, diz a nota.

“Por esse motivo, ele preferiu sair do programa, recobrar sua luz e se reconhecer como pessoa”, completa a equipe, agradecendo ainda o apoio dos fãs de Bruno:

“Agora nós vamos torcer por ele aqui fora, porque com certeza ele nasceu para brilhar.”

Bruno Gaga fora do BBB23Bruno Gaga desistiu do BBB23 nesta sexta-feira (17/2) após apertar o botão de desistência e deixou a sede do reality show. Logo que o botão de desistência acendeu, o agora ex-brother correu e o apertou.