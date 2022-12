Scooby revela que Aurora passou por cirurgia: “Momento delicado”

Filha recém-nascida de Pedro Scooby e Cíntia Dicker, Aurora passou por um procedimento cirúrgico logo após o parto 27/12/2022 21:02, atualizado 27/12/2022 21:06

Pedro Scooby usou as redes sociais nesta terça-feira (27/12) para falar sobre o estado de saúde de Aurora, sua filha recém-nascida com Cíntia Dicker. Ainda na maternidade do hospital, o ex-BBB contou que o bebê passou por procedimentos cirúrgicos.

“A Aurora passou por uma cirurgia ontem quando nasceu e hoje ela passou por uma outra. Está sendo um momento delicado na minha vida, por mais que eu seja um cara positivo. As pessoas mais próximas já sabiam que isso tinha acontecido. Mas está tudo bem, vai dar tudo certo”, disse, sem especificar as cirurgias.

Pedro Scooby, nascido em 1988, e Cíntia Dicker, nascida em 1986, engataram relacionamento no fim de 2019, após o surfista terminar namoro com a cantora Anitta. Participante do Big Brother Brasil, Scooby revelou como conheceu a atual esposaReprodução/ Instagram

Segundo o surfista, a primeira vez em que ele viu Cíntia ainda estava casado com a atriz Luana Piovani, mãe de seus três filhos e com quem ficou junto por oito anos. Na ocasião, ele estava passeando com a esposa em Nova York quando os dois viram Dicker em um telão na Times Square. À época, ele e Luana elogiaram Cíntia, que é modeloReprodução/ Instagram

Ainda de acordo com o surfista, tempos após ver Dicker pela primeira vez, ele tornou a vê-la caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro. O atleta lembra que viu a modelo saindo de um prédio e resolveu segui-la. “Mesma coisa que você falar que o Brad Pitt é o homem mais lindo do mundo e vê-lo do nada na sua frente”, disse PedroReprodução/ Instagram

Ao retornar a Nova York, Scooby revelou ter visto Cíntia por outra vez em um restaurante. Durante a conversa com outros brothers, o sufista afirmou: “Lembro até da roupa dela. Ela usava uma roupa de rockeira”Reprodução/Instagram

O quarto encontro dos pombinhos ocorreu em um almoço de amigos em comum. No entanto, Dicker afirma que o surfista não a cumprimentou. Scooby, por sua vez, argumentou que apesar de tê-la visto, a surpresa o impediu de reagirReprodução/Instagram

Já separado, Scooby postou um story em seu Instagram assistindo a um filme e contou que a modelo reagiu à postagem. “Mano, eu não tava acreditando. Era uma realidade tão distante. Como aquela mulher ia mandar mensagem para mim?”, explicou o surfista aos companheiros de elencoReprodução/Instagram

Devido a primeira interação na rede social, eles trocaram algumas mensagens. No entanto, ficou por isso mesmo e Pedro Scooby começou a namorar AnittaReprodução/ Instagram

Tempos depois, já solteiro, assim como Cíntia, o surfista voltou a Nova York e encontrou com a modelo em uma festa. “Passou um tempo, eu falei: ‘vou embora’ e ela acabou indo também”, relembrou o atletaReprodução/ Instagram

Após saírem do evento, os dois ficaram juntos. Contudo, devido a términos recentes que ambos enfrentavam, decidiram “curtir o momento”. O resto é história. Pedro Scooby e Cíntia Dicker se casaram em 2020 e oficializaram a união em Portugal, em 2021Reprodução/Instagram

“Cara, é muito louco. É uma pessoa que eu olho para ela e penso que quero viver com ela para o resto da minha vida. Eu chego em qualquer festa com ela, não consigo olhar um filme… Nada. Qualquer coisa… Eu não consigo admirar outra mulher mais que a minha mulher. Acho a minha mulher a mais incrível do planeta. Sou completamente apaixonado por ela”, disse ScoobyReprodução/ Instagram

Cíntia também é só elogios ao marido. Nas redes sociais, não esconde a admiração pelo surfistaReprodução/ Instagram

O surfista também aproveitou para comentar sobre a polêmica com Luana Piovani. “Quanto as discussões de internet, eu não vou me pronunciar porque internet não é lugar para discussão de família”, limitou-se a dizer.

Aurora é a primeira filha de Cíntia. Scooby tem outros três: Dom, de 10 anos; e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos. Eles são frutos de seu antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.

