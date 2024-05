Rede social de game show de Tom Cavalcante vira piada. Saiba o motivo!

Tom Cavalcante vai estrear um game show na Record TV e um fato inusitado para divulgar o programa nas redes sociais chamou a atenção de internautas nesta quarta-feira (29/5). É que a emissora usou a conta do antigo Programa do Porchat, para compartilhar o conteúdo do humorista.

O perfil já conta com mais de 360 mil seguidores e segundo uma fonte da coluna Fábia Oliveira, a produção só estaria esperando mudar o nome para seguir com as informações.

Inclusive, já existe até uma publicação sobre o reality de jogos. “Com vocês, Tom Cavalcante, diretamente do palco do Acerte ou Caia. Fique ligado, o game show estreia neste ano!”, escreveram na legenda.

Na biografia, também já fizeram o anúncio da nova programação da emissora do Bispo Macedo. O Acerte ou Caia ainda não tem data de estreia, mas a previsão é que seja exibido a partir de agosto, aos domingos, se estendendo até meados de novembro.

Nos comentários, seguidores brincaram com o fato do Instagram ter sido de outro famoso:

“Programa do Porchat e do nada Tom Cavalcante? Que que tá acontecendo?”, perguntou um internauta. “A Record realmente reutiliza os Instas”, observou outro. “Tem que reciclar a página mesmo”, concordou um terceiro. “O programa do Porchat na Globo é que tá divulgando?”, se confundiu mais um.

Veja o perfil de Acerte ou Caia:

Ex-Faustão, BBB e Fazenda: saiba alguns nomes que estarão no game show

As gravações do novo game show da Record, o Acerte ou Caia, que será comandado por Tom Cavalcante, já estão a todo vapor. E a coluna Fábia Oliveira vem descobrindo alguns dos nomes dos participantes e traz mais três famosos confirmados no programa para vocês.

Trata-se da ex-BBB 22, Natália Deodato; a ex-Fazenda 15, Alícia X e a ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider. As três influenciadoras competirão na atração, que está sendo filmada na Argentina.

Ao todo, serão 176 pessoas, sendo 11 em cada episódio, totalizando 16 episódios. Os participantes convidados serão todos conhecidos do grande público, como cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, entre outros. A cada programa, os participantes disputarão R$ 300 mil.