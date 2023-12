Reforma tributária será promulgada nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional

Proposta foi aprovada na última sexta-feira, 16 de dezembro

Jefferson Rudy/Agência Senado

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional



A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária aprovada na última sexta-feira, 16, será promulgada pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira, 20, em cerimônia de oficialização da criação do novo sistema de impostos do país. A aprovação se configura como uma vitória para o governo federal, após quase 40 anos de discussões sobre novos modelos tributários. O encontro está marcado para acontecer às 15h com a presença do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A emenda mudará o sistema de cobrança de impostos no país, com o objetivo de simplificar a tributação para pessoas jurídicas e pessoas físicas.