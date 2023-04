Região da Cracolândia registra um furto ou roubo a cada meia hora

São Paulo — A Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou um roubo ou furto a cada meia hora na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, na semana entre os dias 10 e 16 de abril. Foram 319 crimes contra o patrimônio, quando o objetivo do ladrão é levar algum objeto da vítima.

Os dados foram coletados no boletim semanal divulgado pela SSP, que leva em consideração as ocorrências nas áreas do 3º DP (Santa Ifigênia) e 77º (Santa Cecília), uma região expandida em relação ao local onde fica o fluxo de usuários de crack no centro de São Paulo.

A análise dos dados disponibilizados pelo governo estadual mostram que, entre os 319 crimes, 232 tiveram celulares entre os bens levados pelos criminosos —ou seja, 7 em cada 10.

Os números mostram também que sábado foi o dia com o maior número de furtos ou roubos, concentrando 56 casos (17% do total).

Com relação ao horário dos crimes, pouco mais de um terço (34,2%) aconteceu durante a noite, das 18h às 23h59.

Como já é esperado, são as principais vias da região que concentram o maior número de furtos e roubos. A avenida São João foi o principal palco, com 25 roubos e furtos.

Veja as 10 vias com mais furtos e roubosAvenida São João – 25Avenida Ipiranga – 23Avenida Rio Branco – 21

Praça da República – 21Avenida Prestes Maia – 10Alameda Barão de Limeira – 7

Rua Sete de Abril – 7Avenida Duque de Caxias – 5

Largo do Paissandu – 5

Rua General Osório – 5baixa_gradis-cracolandia_2

Cones e gradis são usados para bloquear calçadas, após o fechamento de comércios, no centro de SPArquivo Pessoal

Operação na Cracolândia

Operação na Cracolândia, centro de SPLeon Rodrigues/SECOM/Divulgação

baixa_vale-gradis-cracolandia_1

Calçada é bloqueada para impedir fluxo de usuários de droga no centro de SPArquivo Pessoal

farmacia-cracolandia

Farmácia no centro de SP é saqueada por usuários da CracolândiaReprodução/Redes sociais

BAIXA_fluxo-cracolandia_3

Dependentes químicos se concentram em fluxo, no centro de SPAlfredo Henrique/Metrópoles

Cracolândia

Usuários de drogas ateiam fogo na CracolândiaReprodução/TV Globo

Queda nas ocorrênciasNo boletim semanal, divulgado na última terça-feira (18), a SSP afirmou que foram presos em flagrante na regiãoo 37 infratores, sendo 10 por furto, 12 por tráfico, 4 por roubo, 4 por receptação, entre outros.

Segundo a SSP, houve queda de 36% no número total de furtos e roubos na semana encerrada no dia 16, em comparação com aquela que terminou no dia 27 de março.