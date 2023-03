Região de Saúde de Teixeira de Freitas ultrapassa meta estipulada pelo Ministério da Saúde; entenda

(Foto: Wesley Morau)

Na última segunda-feira (27), a Coordenação de Doenças e Agravos não Transmissíveis (CODANT) e a Vigilância Epidemiológica dos Óbitos (VEO) certificaram e parabenizaram os profissionais de saúde da Macrorregião de Saúde do Extremo Sul — sendo a Regional de Teixeira de Freitas, e seus municípios de abrangência, uma das certificadas — pelos esforços empreendidos para alcance da meta anual referente a Investigação dos Óbitos Infantil e Fetal do ano de 2022.

O estado da Bahia atingiu, antes da finalização do período vigente até o momento, o percentual de 51,2% da investigação dos óbitos infantil, ultrapassando a meta de 50% da quantidade de óbitos anuais estipulada pelo Ministério da Saúde. Assim que notificados, os casos são investigados e lançados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/web) dentro de um prazo de 120 dias. Por meio deste procedimento, é possível entender as causas de óbitos e executar ações públicas de proteção à saúde que auxiliem na prevenção de mortes evitáveis.

