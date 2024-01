Valdemar diz que elogios a Lula estão sem contexto: “Leal a Bolsonaro”

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, rebateu acusações que surgiram após viralizar um vídeo em que ele faz diversos elogios a gestões anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Valdemar, as falas foram “retiradas do contexto”. O político ainda ressalta: “Sou leal ao Bolsonaro”.

As declarações que viralizaram foram feitas em entrevista ao jornal O Diário, do interior de São Paulo. O presidente do PL comparou os perfis políticos de Lula e Bolsonaro, nome mais popular da sigla.

Veja:

“O Lula é um camarada do povo, é completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que o Lula tem muito prestígio, ele não tem o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, tem um mandato só”, discorreu Valdemar.

Mas, neste sábado (13/1), ele foi às redes sociais se defender. “Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses, deixo um recado: quem não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva”, publicoi.

O nome de Valdemar ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), após o vídeo das declarações ter viralizado.