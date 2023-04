Ciência descobre fórmula matemática para atingir o orgasmo. Confira

E se existisse uma fórmula matemática para atingir o orgasmo, evitando erros e expectativas frustradas? De acordo com uma pesquisa recente, esse cálculo existe e pode ser aplicado ao ápice do prazer masculino. O modelo é resultado de um estudo da Universidade de Sussex, no Reino Unido.

Segundo o matemático Konstantin Blyuss – um dos principais pesquisadores do método –, este é o primeiro modelo matemático bem-sucedido de desempenho sexual.

“Nossos resultados abrangem os aspectos fisiológicos e psicológicos necessários para atingir o clímax. Eles reforçam e comprovam matematicamente os estudos existentes sobre a psicologia do sexo”, afirma.

Em um primeiro momento, o objeto de estudo foi apenas o orgasmo masculino, uma vez que os homens têm ciclos de excitação mais simples, fato que os faz ser o ponto de partida ideal para as descobertas.

Qual a fórmula?Antes de tudo, é importante dizer que a descoberta não é algo que possa ser aplicado e calculado na cama, na hora do sexo (afinal, ninguém vai parar a pegação para fazer cálculos). Contudo, graças a ele, foi possível mapear as condições que levam um ciclo de excitação a terminar em orgasmo.

Para isso, os pesquisadores monitoraram as alterações neurológicas de participantes enquanto realizavam atos sexuais e atingiam o clímax. Ao fim, criaram duas equações – uma lidando com os fatores psicológicos; a outra, com os fisiológicos.

E este foi o resultado:

O cálculo mapeia as condições que levam o ciclo de excitação masculina a terminar em orgasmoApesar da equação ser complicada, principalmente para leigos, o que os pesquisadores adiantaram é que, durante o processo, pôde ser observado o fato de que muita excitação psicológica no início do processo pode dificultar a chegada ao orgasmo.

Em resumo, a dica de ouro que podemos tirar do recém-publicado estudo é: não pense demais sobre o ápice do prazer. Deixe a transa fluir para ter orgasmo(s).

