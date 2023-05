Regina Duarte usa fala distorcida de Lula e é advertida pelo Instagram

A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), foi novamente advertida pelo Instagram após compartilhar uma fala distorcida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu perfil na plataforma digital.

Na rede social, Regina usou um trecho de uma entrevista de Lula ao Flow Podcast, de outubro do ano passado, quando o petista era candidato à Presidência. Durante a entrevista, o então candidato disse que Jair Bolsonaro, seu adversário político, tem o costume de disseminar informações falsas e citou o episódio em que o ex-presidente afirmou que havia “pintado um clima” com adolescente venezuelanas.

“Eu estava vendo um vídeo do Bozo [Bolsonaro] esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: ‘Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir’. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem e que são pessoas sérias. Sabe?”, afirmou Lula na ocasião.

Ao compartilhar o trecho, Regina Duarte chamou Lula de “sem noção” e disse que o então candidato defendeu a mentira como arma política. O Instagram, então, colcou um aviso na postagem, dizendo que o trecho havia sido “adulterado”. “Verificadores independentes afirmam que o vídeo ou áudio foi editado de uma forma que pode enganar as pessoas”, diz o aviso da plataforma.

Advertências anterioresEsta não é a primeira vez que a atriz e ex-secretária é advertida pelo Instagram por publicar notícias falsas ou distorcidas. No último mês, Regina Duarte compartilhou um vídeo no qual apoiadores de Bolsonaro tentam culpar supostos petistas infiltrados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

No vídeo, os manifestantes que invadiram os prédios agem como se estivessem protegendo o patrimônio público de supostos militantes de esquerda que estariam infiltrados. Ao compartilhar o vídeo, Regina Duarte escreveu: “A CPI sobre 8/1/23, em curso nestes dias, vai mostrar para o #mundo que o Brasil continua uma Nação seria”.

Em fevereiro deste ano, ela compartilhou um vídeo que tinha como título “Lula Não Foi Eleito pelo Povo, Ele Foi Escolhido e Eleito pelo STF e TSE”.

Em março, o Instagram passou a avisar novos seguidores de Regina Duarte de que a atriz costuma publicar notícias falsas em seu perfil.