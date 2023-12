Regiões do Brasil devem sofrer com mudanças no tempo neste Natal; SP alerta para temporais

A segunda-feira de Natal deve ser de mudanças meteorológicas em diferentes regiões do Brasil. No Sul do país, a região está em alerta devido à passagem de mais uma frente fria, que está interligada a um ciclone na costa do Rio Grande do Sul. É esperado que os ventos cheguem a 85 km/h no leste gaúcho, e volumes expressivos de chuva podem atingir a metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com isso, há potencial para ocorrência de transtornos, como alagamentos. Ao longo do dia, a frente fria avançará e há risco de chuva forte, com ventos, raios e eventual queda de granizo em toda a região.

Na região Sudeste, são esperadas pancadas de chuva em toda a região, devido à presença de uma frente fria e à formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Os volumes de chuva serão elevados no Rio de Janeiro e Minas Gerais, havendo risco de erosão do solo e alagamentos. Em São Paulo, com a aproximação da frente fria, há risco de temporais, com vendaval, raios e eventual queda de granizo. No Centro-Sul do país, são esperados temporais em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, devido à aproximação de uma frente fria. Além disso, há chance de chuvas expressivas em boa parte da região, o que pode causar alguns transtornos ao longo do dia.

Na região Nordeste, a maior parte da região terá tempo seco e muito quente. Apenas na faixa norte, desde o Maranhão até o leste de Pernambuco, são esperadas chuvas, porém serão pancadas rápidas e intercaladas com períodos de sol e calor. No Norte do país, são esperadas pancadas de chuva em quase toda a região, devido às instabilidades tropicais. Destaque para a possibilidade de chuva volumosa em Rondônia, Acre, Amazonas e norte do Amapá, o que pode causar transtornos.