Relembre 7 famosas que foram traídas na gravidez

Recentemente, a internet foi surpreendida com um vídeo de William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, trocando carícias com uma mulher. O empresário, além de casado, está à espera do primeiro filho com a influenciadora Mellody Barreto.

William Gusmão, irmão de Virgínia Fonseca, foi flagrado traindo a esposa grávida, Mellody BarretoNão existe fama, beleza ou dinheiro que impeça uma traição — e as famosas são a prova viva disso. Muitas estrelas, inclusive, já passaram pela mesma situação de Mellody: foram enganadas pelo companheiro durante a gestação.

A seguir, relembre sete famosas que foram traídas na gravidez:

PocahA cantora revelou, enquanto participava do BBB 21, que passou por momentos difíceis na gestação de Vitória, atualmente com 7 anos. “Tenho até receio de falar. Traição, agressão e tudo o que você possa imaginar na minha gravidez”, disse no reality. A artista engravidou aos 19 anos de Mc Roba Cena.

Thyane DantasThyane Dantas já desabafou sobre as puladas de cerca do marido, o cantor Wesley Safadão, nas redes sociais. “Um período bem difícil foi na minha outra gestação, em que eu estava esperando a Ysis. A gente terminou. Cheguei para ele e terminei, não aguentava mais aquilo ali, eu soube de traições”, lamentou. O casal reatou e está junto até hoje. Thyane e Safadão também são pais de Dom.

Wesley Safadão e Thyane Dantas ao lado da filha, YsisMary-Louise ParkerO ator Billy Crudup rompeu o relacionamento com a premiada atriz estadunidense no meio de uma gravidez. O casal, que começou a sair em 1996, acabou se separando quando o artista se apaixonou pela colega de elenco Claire Danes em um set de filmagem.

Mary-Louise ParkerHeidi KlumA top Heidi Klum também viveu momentos delicados. Aos cinco meses de gravidez, ela descobriu que estava sendo traída pelo então companheiro, o italiano Flavio Briatore. O magnata da Fórmula 1 teve um caso com uma modelo de 19 anos. O relacionamento chegou ao fim, e Heidi estava decidida a criar o bebê sozinha. O destino, porém, a surpreendeu. Ela conheceu Seal, cantor que viria a ser seu marido e pai de seus outros três filhos, enquanto ainda estava grávida de Briatore.

Salma HayekA atriz mexicana teria sido enganada pelo empresário francês François-Henri Pinault antes de dar à luz Valentina Paloma, atualmente com 15 anos. À época, o caso ganhou grande repercussão na mídia internacional. Apesar da traição, eles continuam casados até hoje.

Salma Hayek e François-Henri PinaultKaroline LimaKaroline Lima, ex de Éder Militão e mãe da filha do jogador, acusou o atleta de traí-la com a influenciadora e também ex-namorada Tiffany Alvares. “Inclusive, a saudade que os dois tinham era tão grande que bateu enquanto eu ainda estava com ele — e grávida. Que loucura!”, disparou ela no Instagram.

RihannaA cantora e empresária Rihanna teria sido traída por A$ap Rocky na primeira gestação. A informação foi dada por Louis Pisano, influenciador e colaborador da edição francesa da revista Vogue. Segundo ele, a traição aconteceu com a designer de sapatos Amina Muaddi durante a Paris Fashion Week 2022. Fontes próximas ao casal desmentem o boato. Rihanna e A$ap seguem juntos e estão à espera do segundo filho.

