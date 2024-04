Relembre a trágica morte do ator que estrelaria novela da Globo

Uma das clássicas novelas da Globo teve que extinguir um de seus personagens às pressas. Pouco tempo antes do início das gravações, o ator que daria vida ao papel foi vítima de uma verdadeira tragédia.

O Rei do Gado foi ao ar em junho de 1996. Poucos meses antes, Luís Carlos Arutin, que estava cotado para a novela, morreu em um incêndio dentro de seu próprio apartamento, no Rio de Janeiro.

