Relembre outros acidentes no Osasco Plaza Shopping

Parte da laje do Osasco Plaza Shopping desabou nesta quarta-feira, 8, e causou pânico nos consumidores que estavam presente no momento da queda. Apesar do susto, não houve feridos. No teto superior, fica o estacionamento do shopping. Cinco veículos desabaram junto com a estrutura. O estabelecimento foi totalmente interditado por tempo indeterminado e teve o alvará de funcionamento cassado. Outros dois acidentes aconteceram no local. O mais grave deles foi em 1996, quando um vazamento de gás causou uma explosão no local e matou 42 pessoas e 372 feridos. O acidente aconteceu na hora do almoço, na praça de alimentação do shopping, no dia 11 de junho daquele ano, véspera do Dia dos Namorados. O gás passava por baixo da praça de alimentação vazou e o contato com alguma faísca ocasionou na explosão. Três anos após o acidente, a Justiça de São Paulo condenou cinco pessoas pela explosão: o diretor comercial do centro de compras e quatro engenheiros. Todos foram absolvidos em 2005 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A absolvição ocorreu por falta de provas. As vítimas foram indenizadas após recorrerem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em 2015, parte do forro de uma loja despencou por conta de uma forte chuva. O episódio ocorreu em janeiro daquele ano. Funcionários da segurança do estabelecimento informou que foram abertos furos no gesso com intuitos de drenar a água. Não houve feridos e o Corpo de Bombeiros nem chegou a ser acionado.

Após o desabamento da laje, a Prefeitura de Osasco cassou o alvará de funcionamento do estabelecimento. Por conta disso, o centro de compras permanece totalmente interditado. Segundo a prefeitura, a liberação ocorrerá após após relatórios do CREA, Polícia Civil, Defesa Civil e laudo técnico comprovando a ausência de riscos no local. “A segurança dos funcionários e dos consumidores está em primeiro lugar. Só iremos liberar a documentação após a constatação da ausência de riscos. O shopping ficará totalmente interditado”, anunciou o prefeito Rogério Lins. Por volta das 14h30 desta quarta-feira, 8, a equipe de segurança do centro de compras detectou uma fissura na laje do corredor principal do shopping, que provocou o rompimento de uma rede de água. Imediatamente o local foi isolado. Segundo a prefeitura, a laje foi construída há 10 anos para fechar uma claraboia. O teto desabou junto com cinco veículos que estavam na área de estacionamento, situado no piso superior do estabelecimento.