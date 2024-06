PF/Divulgação

1 de 1 Renegade da muamba: PF acha dezenas de celulares em fundo falso – Foto: PF/DivulgaçãoPoliciais federais prenderam, na noite de sábado (1/6), um motorista que conduzia um veículo com fundo falso, onde transportava dezenas de celulares importados ilegalmente do Paraguai.

Durante fiscalização na rodovia BR277, na altura do município de Céu Azul, no Paraná, a equipe de policiais realizou a abordagem de um veículo. Na inspeção, os policiais encontraram um fundo falso na parte traseira do carro, com 87 celulares importados sem nenhuma documentação fiscal.

Com essa constatação, os policiais deram voz de prisão e encaminharam o condutor, junto com o veículo e os produtos eletrônicos, para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura do flagrante.

