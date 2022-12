Representatividade: atriz trans está bombando em Mar do Sertão

Em Mar do Sertão há atores veteranos, mas também alguns novatos e, o que muitos não fazem ideia, é que entre eles tem uma atriz trans 30/12/2022 14:54, atualizado 30/12/2022 14:54

Reprodução/TV Foco

A novela Mar do Sertão está no ar atualmente na Globo e conta com um elenco de estrelas. O folhetim tem muitos atores veteranos, mas também alguns novatos e, o que muitos não fazem ideia, é que entre eles tem uma atriz trans.

O folhetim é um dos demais sucessos na Globo no momento e conta com personagens carismáticos e queridos pelo público. É o caso de Aleluia, a secretária de Jessilane (Giovanna Figueiredo) e do novo prefeito da cidade Floro Borromeu (Leandro Daniel).

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

