Republicanos dá cargo de R$ 25 mil no Senado a sucessora de Damares

A sucessora de Damares Alves no Ministério dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro, Cristiane Britto, ganhou um cargo de confiança no Senado. A ex-ministra foi nomeada na liderança do Republicanos, partido de Damares.

Britto assumiu o posto no início de março, com um salário aproximado de R$ 25 mil. No último dia 27, estava do lado de Damares quando a senadora usou um feto de plástico para tentar constranger o atual ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em uma audiência no Senado.

Em setembro do ano passado, a coluna mostrou que a campanha de Damares repassou R$ 250 mil do Fundo Eleitoral à empresa de advocacia de Cristiane Britto.

Procurada, Damares Alves negou ter indicado a sucessora para o cargo no Senado. Atribuiu a indicação ao Republicanos e disse que Cristiane Britto é uma advogada conhecida pelo partido.