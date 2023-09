Resgate a acidente com helicóptero interdita a Avenida 23 de Maio em São Paulo

A Avenida 23 de Maio foi interditada no sentido Norte, próximo ao Túnel do Anhangabaú (Túnel Papa João Paulo II), na região central de São Paulo, após um acidente na manhã desta terça-feira, 26. O helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) pousou na pista e o trânsito foi interrompido por volta das 8h para resgate a um homem ferido, informou o Corpo de Bombeiros. O resgate demorou mais de uma hora devido à necessidade de estabilização da vítima antes de levá-la até um hospital, segundo os bombeiros. O acidente ocorreu dentro do túnel e envolveu ao menos um carro e uma moto. A interdição da avenida gerou congestionamento de mais de 5km nos dois sentidos da 23 de Maio, com reflexos em várias outras vias do centro da capital paulista.

Sinistro viário gravíssimo entre dois motoristas e um motociclista. Região central, túnel do Vale do Anhangabaú. Equipe de emergência realizando os atendimentos para salvar vida. Helicóptero águia a postos. #NãoFoiAcidente @oficialnfabr #Transito #transportes #bombeiros #pm #SP pic.twitter.com/HVuOiO51W5 — Andrew (@souandrewj) September 26, 2023