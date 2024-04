Brasil vai exigir visto de Austrália, Canadá e EUA

Os cidadãos dos países da Austrália, Canadá e Estados Unidos, portadores do passaporte comum, terão que apresentar o visto para visitar o Brasil. Essa medida passa a valer na próxima quarta-feira, dia 10 de abril. O documento será exigido em portos, aeroportos e em fronteiras terrestres. O prazo inicial para a cobrança era 10 de janeiro, mas em nota, o Ministério de Relações Exteriores (MRE) justificou o novo prazo como necessário para conclusão do processo de implementação do sistema e para evitar um impacto negativo para o turismo brasileiro durante a época de alta temporada de viagens. A exigência do visto derruba a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em março de 2019, tinha dispensado a obrigatoriedade de vistos para turistas norte-americanos, canadenses, australianos e japoneses no território brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A medida é unilateral, já que os brasileiros continuam precisando do visto para viajar para esses destinos. Em maio de 2023, o Japão saiu dessa lista após ambos decidirem a não obrigatoriedade do documento. Reiterando, a isenção mútua entrou em vigor em setembro do ano passado e vale para viagens de até 90 dias. O MRE explica que essa diplomacia brasileira está baseada na reciprocidade de ações.

*Com informações da repórter Soraya Lauand