Residências médicas ajudam no atendimento na rede pública de saúde; entenda

Residência médica na Unidade Municipal Materno Infantil (Foto: Wesley Morau)

A residência médica, etapa de especialização realizada por formados em Medicina que buscam se qualificar, é essencial para ampliar e assegurar a qualidade do atendimento à população em unidades de saúde, assim como para estimular a formação de profissionais de excelência e a produção de conhecimento científico. Por isso, a parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), oferta vagas para que os médicos residentes possam atuar na rede pública de saúde do município.

O campus localizado em Teixeira de Freitas possui três programas de residência médica aprovados pelo Ministério da Educação (MEC), nas áreas de Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade. Caroline Nogueira Costa, que está no segundo ano de residência médica em Ginecologia-Obstetrícia, ressaltou que “por meio do programa, atuamos na Unidade Municipal Materno Infantil e em cirurgias ginecológicas no Regional, por exemplo”.

Residência médica na Unidade Municipal Materno Infantil (Fotos: Wesley Morau)

Por meio da rotina das unidades e do contato com os assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o profissional de Medicina aprimora as competências adquiridas na graduação e compreende as necessidades da população. Um dos desafios, no entanto, é fazer com que as vagas em Medicina de Família e Comunidade sejam preenchidas: “essa área é de extrema importância justamente por estar alinhada com a Rede de Atenção Básica, porta de entrada do SUS. É por meio dela que fortalecemos as Unidades Básicas de Saúde”, explica Érica Sampaio Rocha, docente da UFSB e coordenadora da Comissão de Residência Médica.

Everton da Costa Ramalho, diretor administrativo da Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), destaca os benefícios da residência médica na unidade em questão: “médicos e médicas podem aprimorar o fator humano ao acompanhar cada mãe e cada criança e compreender os diferentes níveis de complexidade a cada caso juntamente com os recursos tecnológicos e a equipe multiprofissional da UMMI”.

O post Residências médicas ajudam no atendimento na rede pública de saúde; entenda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.