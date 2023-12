“Respeito, mas discordo”, diz Moro sobre pedido de cassação

Procuradoria Eleitoral do Paraná também solicitou a inelegibilidade do congressista em parecer enviado ao TRE-PR

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse nesta 6ª feira (15.dez.2023) discordar da decisão da Procuradoria Eleitoral do Paraná, que pediu a cassação e sua inelegibilidade em um parecer enviado ao TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). Em 7 de dezembro, quando prestou depoimento ao órgão, Moro disse a jornalistas que a ação é um “castelo de cartas”. Leia a íntegra do que disse senador: “Respeito, mas discordo do parecer, na medida em que considerou gastos fora do Paraná e aqueles indiferentes eleitorais (segurança, para não ser assassinado pelo PCC) como despesas pré-eleitorais. A boa notícia é que dos 20 milhões inventados pelo PT; e os 6 milhões criados pelo Podemos, já reduzimos para 2 milhões. Seguiremos baixando ainda mais a conta no trabalho de convencimento dos juízes do TRE. A improcedência acontecerá”.