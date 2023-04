Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Municipal de Assistência Social ocorre nesta quarta (26)

(Foto: Wesley Morau)

Na próxima quarta-feira (26), ocorrerá a Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Municipal de Assistência Social no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Ulisses Guimarães, das 8h às 11h30.

Serão discutidos tópicos como a XI Conferência Municipal de Assistência Social e o Plano de Ação Estadual 2023. Com o intuito de promover a participação da população usuária do Sistema Único de Assistência Social, estão convidados também os usuários e familiares acompanhados pelo CRAS em questão.

Informações sobre o evento

Local: R. Formosa, nº 171 – Ulisses Guimarães

Dia: 26/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 8h às 11h30

