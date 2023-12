Réveillon em Copacabana terá 12 minutos de fogos e orquestra ao vivo

A Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, possui uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo. Para a virada deste ano estão previstos um show de 12 minutos de fogos de artifícios, regidos pela primeira vez por uma orquestra ao vivo, sob maestria de Ludhymila Bruzzi, onde parte do espetáculo terá uma homenagem à cantora Rita Lee, falecida em maio deste ano. As informações foram divulgadas pela prefeitura do munícipio e pelo governo do Estado nesta terça-feira, 26. Além da queima de fogos, quem for prestigiar a virada do ano na Praia de Copacabana poderá ver também grafismos inéditos com tecnologia inédita, em um espetáculo de cores e figuras 3D. Drones também farão um espetáculo a parte.

Onze bairros devem receber palcos com shows de artistas como Nattan, Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Belo e Diogo Nogueira. A prefeitura afiram que o esquema de segurança da cidade estará reforçado com 61 torres ao longo da orla, sob o comando da Polícia Militar. A virada em Copacabana deve contar, ainda, com estrutura médica para atendimentos, com quatro postos de saúde e UTIs móveis.