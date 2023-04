Reviravolta no BBB: veja quem é a favorita para deixar o BBB23 hoje

A reta final do BBB23 se aproxima e neste domingo (16/4) o reality irá definir mais uma participante que será eliminada. Bruna Griphao, Sarah Aline e Aline Wirley disputam a preferência do público. A coluna LeoDias realizou uma enquete no Twitter e no Instagram para saber qual dessas participantes o público prefere eliminar.

Na parcial da votação no Twitter, os seguidores deste espaço escolheram Bruna Griphao como a eliminada do programa de hoje. A atriz ficou com mais de 62% dos votos, seguida de Sarah Aline com pouco menos de 32% e Aline Wirley com pouco mais de 6%. Até o momento, mais de 7,5 mil pessoas votaram na enquete.

No entanto, se depender dos seguidores da coluna no Instagram a disputa será mais apertada. A coluna realizou três enquetes diferentes com confrontos diretos entre as emparedadas: Aline x Sarah; Sarah x Bruna e Bruna x Aline. Segundo os resultados, Aline Wirley poderá respirar aliviada, uma vez que não vence em nenhum dos dois conflitos: Bruna 67% x 33% Aline; Sarah 54% x 46% Aline.

Por outro lado, Bruna e Sarah têm motivos para se preocupar. No confronto direto há um empate porcentual: 50% x 50%. Se seguirmos os dados nos confrontos das duas contra a Aline, Sarah se apresenta como a favorita para se manter no programa, uma vez que perde por uma diferença menor.