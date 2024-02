Juliette anuncia que vai congelar óvulos e dispara: “Poder de escolha”

Nesta sexta-feira (2/2), Juliette usou as redes sociais para explicar que iniciou o processo de congelamento de seus óvulos. A ex-BBB afirmou que quer ser livre para escolher o melhor momento para ser mãe. “É muito bom o poder de escolha”, disse numa sequência de stories publicados no Instagram.

“Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade”, disparou.

Juliette seguiu o relato dando detalhes do procedimento: “Eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher”.

A artista, que no início do ano foi pedida em namoro por Kaique Cerveny, com quem já relaciona alguns meses, encerrou o assunto ressaltando que sua decisão foi tomada num momento importante de sua vida. “É muito bom o poder de escolha”, finalizou.

Maternidade

Em julho do ano passado, Juliette falou sobre maternidade durante participação no podcast Bom Dia, Obvious. “Já tive certeza que não queria ser mãe, e depois questionei minha certeza. E eu quero ser mãe”, reforçou na ocasião.

Ela ainda frisou que um relacionamento não era prioridade e que poderia gestar mesmo sem um parceiro. “Ter um relacionamento não é uma condição. Se acontecer, serei muito grata e feliz. Mas não vou colocar a minha vida e a minha felicidade com essa condição. Se eu não tiver um parceiro que seja um pai legal, um amigo pode ser pai, um irmão pode ser pai”, concluiu.