Reviravolta no BBB23: veja quem são os favoritos da repescagem

Conforme anunciado com exclusividade pela coluna LeoDias, o BBB23 fará uma repescagem após a expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê. Dois ex-participantes vão ser escolhidos pelo público para voltar ao jogo e as enquetes mostram um favoritismo disparado de dois integrantes.

De acordo com uma pesquisa realizada no perfil do Instagram do titular desta coluna, os favoritos, ou melhor, as favoritas para retornar ao reality show são Larissa Santos (que possui 54% de aprovação do público) e Key Alves (que soma 38% de aprovação do público), que já protagonizaram um barraco na Casa do Reencontro.

A primeira pesquisa realizada pela coluna LeoDias apontava Fred Nicácio e Larissa como os favoritos dos internautas, mas após os acontecimentos desta quarta-feira (22/3), parece que o público vai apostar no embate de Key e Larissa ao longo do jogo e elas irão receber uma nova chance de concorrer ao prêmio final do BBB23.

Os menos requisitados, segundo os seguidores da coluna, são Gustavo e Paula. Os dois não atingem nem 30% da preferência dos internautas. Vale lembrar que Fred Desimpedidos, o último eliminado do programa, entrou na Casa do Reencontro mas desistiu da dinâmica alegando que desejava ser eliminado. Por este motivo ele está fora da votação.

Já o lutador Sapato e MC Guimê não participarão desta repescagem por terem sido tirados do BBB após assediarem Dania Mendez, assim como Bruno Gaga, que desistiu do reality há algumas semanas.

