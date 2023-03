Covid: grávidas e puérperas começam a receber vacina bivalente em SP

Capital de SP começa nesta segunda-feira (20/3) a aplicar a vacina bivalente contra Covid-19 em grávidas e puérperas 20/03/2023 12:30, atualizado 20/03/2023 12:30

Hugo Barreto/Metrópoles

São Paulo – A Prefeitura da capital paulista começa nesta segunda-feira (20/3) a aplicar a vacina bivalente da Pfizer contra Covid-19 em grávidas e puérperas.

A vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatorial (AMAs) e megapostos. As unidades podem ser consultadas no Vacina Sampa.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (15)

Apesar da flexibilização das regras para impedir a proliferação da Covid-19 e da queda de casos registrados no Brasil, ainda não é hora de abrir mão dos cuidados para conter o vírus, principalmente com tantas variantes em circulaçãoTang Ming Tung / Getty Images

***Foto-ministério-da-saúde

Segundo o Ministério da Saúde, para se proteger contra a doença, é necessário inserir na rotina cuidados básicos essenciais e continuar a evitar aglomeraçõesRafaela Felicciano/Metrópoles

***Foto-pessoa-vacinando

Além disso, a principal recomendação é estar com o ciclo vacinal completo. Caso ainda não tenha tomado alguma dose, por algum motivo, basta verificar o calendário de vacinação do seu estado e se encaminhar ao posto de saúde mais próximo para receber o imunizante Gustavo Alcântara/Metrópoles

***Foto-vacina-covid.jpg

Apesar de a vacina não impedir que você se infecte, embora diminua a probabilidade de que isso aconteça, ela impedirá que você desenvolva quadro mais grave que possa evoluir para óbitoMorsa Images/ Getty Images

***Foto-pessoas-andando-e-usando-mascara.jpg

A preferência por espaços ventilados também ajuda a conter a propagação do vírus, uma vez que o Sars-CoV-2, causador da Covid-19, permanece suspenso no ar em pequenas gotículas respiratóriasDusanManic/ Getty Images

***Foto-pessoas-utilizando-alcool-em-gel.jpg

A utilização do álcool 70% também é indispensável. Por isso, tenha sempre um recipiente com o produto perto de vocêd3sign/ Getty Images

***Foto-mulheres-se-maquiando.jpg

Também é importante evitar dividir objetos pessoais com outras pessoas, pois, segundo especialistas, há risco de contrair o vírus ao utilizar utensílios compartilhados, como batom e talheres, por exemplo. Caso seja imprescindível fazer a divisão, realize limpeza do objeto com água e sabão ou desinfetando com álcool 70%Klaus Vedfelt/ Getty Images

***Foto-mascaras-e-alcool-em-gel

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o uso correto da máscara também é importante. Ter máscaras extras e guardar a que está utilizando em saco plástico após trocá-la é essencialGetty Images

***Foto-cartão-de-vacina

Caso vá viajar, além de ter tomado todas as doses do imunizante e levar consigo o cartão de vacinação, a Fiocruz recomenda a realização de teste 2 ou 3 dias antes do passeioReprodução/Instagram

***Foto-pessoa-passando-alcool-nas-maos-dentro-do-onibus.jpg

Para se proteger durante percurso em metrô, ônibus ou avião, mantenha as mãos higienizadas com água e sabão, quando possível, ou utilize álcool em gel. Não esqueça da máscara com boa vedação. A PFF2 é a mais indicadaMarko Geber/ Getty Images

***Foto-pessoa-doente

Caso apresente algum sintoma da Covid-19, tenha tido contato nos últimos 14 dias com alguém infectado ou em caso de diagnóstico positivo, não encontre outras pessoas. Fique em casa e cuide-se! Essa atitude é importante para garantir a saúde de todosDaniel Allan/ Getty Images

Nessa etapa da campanha de vacinação, também serão imunizadas pessoas com mais de 60 anos, residentes e funcionários de instituições de longa permanência, imunossuprimidos e indígenas com mais de 12 anos.

Para receber a vacina bivalente da Pfizer é necessário ter completado o esquema básico e ter recebido a última de reforço há quatro meses.

As doses remanescentes, também chamadas de xepa, da vacina Pfizer bivalente serão destinadas a partir desta segunda-feira (20/3) para profissionais de saúde.

Mais lidas