Ricardo Nunes é vaiado na abertura do Carnaval de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição na capital paulista, foi vaiado na abertura dos desfiles do Grupo Especial. Durante o percurso pelo Sambódromo do Anhembi, acompanhado do governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), o prefeito recebeu vaias da arquibancada e dos camarotes enquanto caminhava para inaugurar a noite de desfiles. Outros presentes gritavam “faz o L” ou “Boulos”, em provocação a Nunes. O chefe da Prefeitura busca apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do Partido Liberal para a disputa contra o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato à Prefeitura e apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, após a operação da Polícia Federal que mirou Bolsonaro, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e outros aliados, a relação com Nunes pode sofrer alterações, uma vez que há dúvidas se o apoio bolsonarista trará “ônus ou bônus”.

Como o site da Jovem Pan mostrou, neste primeiro dia de desfiles, sete escolas se apresentaram: Camisa Verde e Branco, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Independente Tricolor, Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde e Rosas de Ouro. A apuração dos resultados será realizada na terça-feira, 13. No ano passado, o primeiro dia de desfiles foi marcado por chuva, que acabou alagando alguns camarotes. No entanto, neste ano, tanto os participantes quanto o público não devem enfrentar problemas com o clima, já que a previsão é de tempo seco durante toda a madrugada na capital.

Ricardo Nunes é vaiado no Anhembi#carnaval2024 #carnaval pic.twitter.com/jPfG7dbiHG — Prefeito Fantasma (@pref_fantasma) February 10, 2024

