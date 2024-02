Ricardo Salles desiste de concorrer à Prefeitura de São Paulo pela segunda vez

O ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) anunciou pela segunda vez a sua desistência da disputa à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada na quarta-feira, 31, após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicar um nome para ser vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição na capital paulista. Salles, que atuou na pasta durante o governo Bolsonaro, chegou a considerar concorrer por outro partido, mas voltou atrás e renunciou à pré-candidatura para não se opor ao presidente de honra do Partido Liberal. A expectativa é que Salles se reúna com Bolsonaro na próxima semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Caroline Hardt

Leia também

Lewandowski assume Ministério da Justiça com foco na segurança pública



Deputado Silas Câmara tem mandato cassado por gastos irregulares em campanha



*Reportagem produzida com auxílio de IA