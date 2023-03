Ricardo Salles lança sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024

Nesta quarta-feira, 1º de março, o deputado federal Ricardo Salles se lançou como o pré-candidato do PL à prefeitura da cidade de São Paulo, a ser disputada em 2024. A cidade é a maior do país e o mais importante centro financeiro. Salles reafirmou ser o candidato ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, sua posição de direita e oposição ao candidato Guilherme Boulos (PSOL), que se destaca nas pesquisas atualmente. “Com certeza, nós somos a candidatura do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso grupo, com muito orgulho nosso. São Paulo, ao que tudo indica, terá, de um lado, o deputado Guilherme Boulos, representando a esquerda e toda a visão do Boulos, que, na minha opinião, é a visão mais atrasada que poderia haver para a cidade de São Paulo. A nossa alternativa para a cidade de São Paulo é seguir o modelo de Nova Iorque. São Paulo adotar o modelo do prefeito Rudolph Giuliani [1994 a 2001], que foi um modelo de tolerância zero, de arrumar todas as janelas quebradas, em inglês esse é o nome do princípio que regia a administração dele e que resolveu os problemas da cidade de Nova Iorque. Uma cidade que colocou nas suas prioridades a lei, a ordem, o respeito à coisa pública, a intransigência contra todas as coisas erradas que aconteciam. São Paulo está precisando disso”, afirmou Salles.

Reduto histórico do PSDB, o último prefeito eleito na capital foi o tucano Bruno Covas (1980-2021), que foi substituído pelo seu vice, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Em 2022, o PSDB perdeu pela primeira vez em 28 anos o governo do Estado de São Paulo, que foi assumido pelo também bolsonarista Tarcísio de Freitas (PRB). Atualmente o PL tem tem 324 prefeitos, mas quer eleger pelo menos 1 mil em 2024, com maior desejo sobre a cidade de São Paulo.

Leia também

Tarcísio diz que trem intermunicipal entre Campinas e São Paulo terá tarifa equilibrada



Maior bancada do Congresso, PL define estratégias para fazer oposição a Lula



*Com informações da repórter Berenice Leite