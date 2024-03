Rio de Janeiro registra 10ª morte por dengue em 2024

O estado do Rio de Janeiro chegou nesta quinta-feira, 29, a sua décima morte por dengue em 2024, e 82.420 casos da doença, segundo o painel de Arboviroses do Centro de Inteligência em Sáude, da Secretaria estadual de Sáude. Os altos casos da doença fez o governo estadual decretar epidemia e adotou ações para combater à dengue. Entre elas estão: treinamento de dois mil profisisonais de saúde, criação de 22 polos de hidratação, sendo 11 em UPAS estaduais. No dia 22 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu a primeira remessa de vacina contra dengue do Ministério da Saúde. Incialmente elas estão sendo destinadas a crianças de 10 e 11 anos,e vati atingir o público até 14 anos. Também nesta quinta, o Brasil ultrapassou um milhãos de casos de dengue, segundo os dados mais recentes. Foram 1.017.278 casos, com 214 mortes confirmadas desde janeiro. Outras 687 seguem em observação.

*Com informações da Agência Brasil