Rio de Janeiro registra aumento de 66% de chuva em relação à média de fevereiro

As chuvas que causaram alagamentos e deslizamentos no litoral norte de São Paulo também são motivo de preocupação para as autoridades do Rio de Janeiro. Entre os dias 1º e 22, o Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura da capital fluminense, registrou 200mm na cidade, o que corresponde a 200 litros por metro quadrado. O valor representa um aumento de 66% no volume de chuva em relação à média do acumulado do mês, que é de 120mm. A meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco, explicou as razões da chuva acima da média: “Lembramos que fevereiro ainda não terminou, a gente espera o mês acabar para fazer o balaço e saber se esse foi um mês de fevereiro recorde ou um dos fevereiros mais chuvosos da cidade. A gente está com esse verão bem ativo, com bastantes pancadas de chuva por conta principalmente do calor de da umidade. Isso é típico do verão”. Na última terça-feira, 21, choveu forte no Rio de Janeiro, com muitos raios, alagamentos e bolsões de água. Rios e canais transbordaram, houve quedas de árvores, falta de luz e pessoas chegaram a ficar ilhadas durante o feriado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga