Rio Grande do Sul deve enfrentar colapso nos serviços, diz Leite

Governador chamou a enchente de maior catástrofe da história do país e disse que tendência é número de mortes aumentar

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (esq.) diz ao presidente Lula (dir.) que Estado precisará da ajuda da União Reprodução/Canal Gov

PODER360 5.mai.2024 (domingo) – 13h26



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse neste domingo (5.mai.2024) que o Estado deve enfrentar um colapso nos serviços depois do que chamou de “maior catástrofe da história do país”. Leite fez as declarações durante entrevista coletiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua comitiva.

Leite afirmou que a tendência é o número de mortes aumentar. Até agora a Defesa Civil contabiliza 75 pessoas mortes e 103 desaparecidas. As chuvas fortes atingiram 334 dos 476 municípios gaúchos. “É um cenário de pós-guerra”, disse.

O governador apresentou o levantamento dos estragos ao presidente Lula e disse que o plano de reconstrução precisará da ajuda do governo federal porque a situação financeira do Rio Grande do Sul não é boa. “A máquina [pública] está sufocada do ponto de vista fiscal”, declarou.

O ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) disse que “todo o sistema de água está comprometido. Participaram da coletiva os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Este post receberá mais informações.