Roberto Araújo assume presidência do Grupo Jovem Pan

Roberto Alves de Araújo é o novo presidente do Grupo Jovem Pan. O executivo assume o cargo que foi ocupado por Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, até o final de 2022. Desde 2013 no grupo, Roberto Araújo liderou os processos de transformação digital da empresa e de expansão do projeto multiplataforma, que tornou a Jovem Pan um dos players mais relevantes do mercado, no rádio, na internet e, mais recentemente, na TV por assinatura. Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, assim como os demais acionistas da empresa, continuam no Conselho de Administração com a missão de preservar os princípios e valores que norteiam o Grupo Jovem Pan há 80 anos.