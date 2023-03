Líder de facção que comandava ataques no RN morre em confronto com forças de segurança

Um dos líderes da facção criminosa que comandava os ataques no Rio Grande do Norte morreu, na manhã desta terça-feira, 21, durante confronto com forças de segurança. A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF). Equipes da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró buscavam prender, em ação conjunta com Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar, em Icapuí, no Ceará, um homem, de 29 anos, que ao ser abordado, atirou contra os policiais. Os agentes reagiram e o indivíduo morreu no local. De acordo com as investigações das equipes da Segurança Pública, o suspeito era uma das lideranças da facção criminosa com atuação em presídios do Estado, sendo responsável por coordenar os ataques no município de Mossoró. Em recente ação da Polícia Civil ocorrida em um lava-jato de Mossoró, foram apreendidos cerca de 100 litros de gasolina, além de munições, em um dos endereços do acusado. A ação faz parte de um conjunto de operações integradas para reprimir a atuação de facções criminosas no Rio Grande do Norte. As Forças-Tarefa são compostas pela PF, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretarias de Administração Penitenciária (SEAP), Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

Leia também

Polícia resgata jacaré dentro de escola pública no Pará



‘Plano de paz chinês pode ser base para solução do conflito’, afirma Putin