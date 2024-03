Robinho é preso em Santos para cumprir pena de estupro cometido na Itália

Foi preso em Santos, na noite desta quinta-feira, 21, o ex-jogador Robinho. Ele vai cumprir pena no Brasil pelo crime de estupro cometido na Itália, e a qual foi condenado a nove anos de prisão. Robinho foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde passará por exame de corpo de delito e será submetido a uma audiência de custódia e encaminhado a uma penitenciária. A ordem de prião do ex-jogador veio após a Justiça Federal em Santos expedir o mandado de prisão e o ministro Luiz Fux negar o pedido de habeas corpus feito pelos advogados de defesa, que queria que o réu aguardasse em liberdade o julgamento dos recursos do STJ (Supremo Tribunal de Justiça).

“Considerados os fundamentos expostos ao longo deste voto, não se vislumbra violação, pelo Superior Tribuanl de Justiça, de normas constitucionais, legais ou de tratados internacionais, caracterizadora de coação ilegal ou violência contra a liberdade de locomoção do paciente”, observou Fux. No ofício, enviado nesta tarde, ficou definido que Robinho deveria cumprir imediatamente sua pena de nove anos, imposta pela Justiça da Itália. Ainda não está certo qual será a penitenciária que Robinho vai ser encaminhado e nem se ele será levado para lá na noite desta quinta ou na sexta-feira. A defesa quer que seja no próprio Estado de São Paulo. Na quarta-feira, 20, por 9 votos a 2, ficou decidido que o jogador deveria cumprir, no Brasil,l a pena de novo anos de prisão imediatamente

