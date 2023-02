Rodovias de SP devem receber mais de 5 milhões de veículos durante o Carnaval; confira a situação das estradas

As rodovias paulistas devem receber mais de 5,4 milhões de veículos durante o Carnaval, segundo estimativa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Deste número, 570 mil veículos devem utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. O movimento deve ser alto até a madrugada de domingo e na segunda-feira, 20, pela manhã. Segundo a Artesp, poderá ocorrer operações especiais como a 7×3. No último boletim da agência, a Imigrantes divulgado às 18 horas, a Artesp relatou um congestionamento do km 43 ao 53 e do km 66 ao 70 km no sentido litoral. “O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está com operação 7×3 – com as quatro pistas da Rodovia Anchieta (SP 150) e três da Imigrantes com fluxo sentido litoral e três da Imigrantes sentido capital. Uma opção para o motorista que segue para o Litoral Sul é a Rodovia Anchieta, que neste momento não apresenta nenhum ponto de lentidão”, disse a agência.

Na Rodovia Castello Branco, foi registrado lentidão entre o km 16 e o km 24, na pista sentido interior. Pelo menos 835 mil veículos são esperados. Na Rodovia Anhanguera, o tráfego é lento do km 62 ao 60 no sentido capital, em Jundiaí. Por lá, são esperados cerca de 1 milhão de veículos. No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, há um congestionamento entre os km 23 e km 27, em Guarulhos, e do km 73 ao 80, na altura de Jacareí, no Vale do Paraíba. Ambos na pista sentido interior. Cerca de 1,5 milhão de veículos devem passar pela via. Segundo a Artesp, a expectativa é que o fluxo na volta para São Paulo atinja o pico na tarde de segunda-feira e durante toda a terça-feira, 21, quando está prevista a Operação Subida 2×8 (duas pistas sentido litoral e oito pistas sentido capital). “Estarão disponíveis as pistas Sul e Norte da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para subir a Serra. A descida será feita somente pela pista sul da via Anchieta”, explicou a Artesp.