Rodovias próximas ao litoral e às grandes metrópoles concentraram acidentes graves no feriado, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira, 23, que as rodovias próximas ao litoral e às grandes metrópoles concentraram a maior parte dos acidentes graves durante o feriado prolongado de Carnaval. Segundo a corporação, o motivo se deve ao tráfego intenso de veículos e as chuvas, que “exigiram atenção redobrada dos motoristas”, informou em nota. Desde o primeiro minuto de sexta-feira, 17, até às 23h59 de quarta-feira, 22, foram contabilizados 1.085 acidentes nas rodovias federais. Líder com maior número de acidentes registrados está o Estado de Minas Gerais, com 162. Na segunda posição aparece Santa Catarina, com 117. Já a terceira colocação é ocupada pelo Paraná, que computou 102 acidentes. Ao todo, foram registrados 73 mortes durante o feriado. O número é 32% menor em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram computados 107 óbitos nas estradas do país. “A imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências: dados preliminares indicam que, pelo menos, 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas”, explica a corporação. Além das vítimas fatais, 1.260 pessoas ficaram feridas, sendo que 260 ficaram em estado grave. O dado de feridos é 26% maior em comparação ao feriado prolongado de 2022. A Operação Carnaval 2023 da PRF também constatou 30 mil infrações por excesso de velocidade, 7.436 ultrapassagens indevidas, 5.816 documentações irregulares, 3.574 situações de equipamento obrigatório ausente e 3.438 condutores sem habilitação.

