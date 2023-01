Rodrigo Mussi vive affair com famosa em Noronha. Saiba quem!

Rodrigo Mussi começou 2023 em alta no que diz respeito a sua vida amorosa. Nesta segunda-feira (2/1), ele mostrou nas redes sociais que está em Fernando de Noronha. A Coluna LeoDias descobriu que o ex-participante do BBB 21 está por lá na companhia de uma famosa, com quem ele vive um affair.

Mussi está no arquipélago acompanhado de Gabi, uma das vocalistas do grupo Melin.

Gabi, vale lembrar, já viveu um relacionamento com o cantor gaúcho Vitor Kley, para quem, inclusive, ele escreveu uma música. Ela também se relacionou com o influenciador Leo Picon.

